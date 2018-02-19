Fon ile hayalindeki tasarımı yapacak
Türkiye’nin dünya podyumlarında adından söz ettiren önemli modacılarından Hüseyin Çağlayan, markası Chalayan’a geçtiğimiz günlerde fon yatırımı almasının ardından yeni bir moda yatırımı için kolları sıvadı.
Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi çok sayıda uluslararası müzik ve film yıldızının tasarımlarını giydiği modacı, her zaman olmak istediği aksesuar segmentine girecek.
Edindiğimiz bilgiye göre şimdiden bir çanta serisi üzerinde çalışmaya başlayan Çağlayan, ayrıca Japonya’da iyi tanınmasının verdiği avantajla ilk kez Çin pazarına giriş yapacak. İlk etapta e-ticaret ile Çin’e giriş yapacak olan Çağlayan, ardından büyük kentlerde mağaza açmayı planlıyor.
Çağlayan’ın markası Chalayan, uluslararası finansal hizmetler sektörünün yakından tanıdığı fon yöneticisi Dalınç Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli alternatif yatırım platformu Centricus’tan yatırım almıştı. Yatırım anlaşması uyarınca Centricus, Chalayan’ın yüzde 20 hissesini devraldı.
Centricus’un yatırımı sonucunda Chalayan’ın CEO’su, çağdaş sanat galerisi MANA’nın kurucusu ve İngiltere’nin dünyaca ünlü modern sanat müzesi Tate’in satın alma komitesi üyesi Mehveş Arıburnu olmuştu.
Geçen yıl Global Yatırım Holding’e yüzde 30 ortak olan Centricus, 16 milyar dolarlık portföy yöneten ABD merkezli yatırım fonu CIFC’i de bünyesine katmıştı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?