Fondan aldığı yatırımla yeniden yapılanacak
Türkiye’de yerli sermaye ile kurulan ve yazılım alanında 30 yıldır faaliyet gösteren Mikro Yazılım, sunduğu kurumsal iş yazılımlarının yanı sıra sektörde e-devlet uygulamalarını kendi altyapısı üzerinden sağlıyor.
100 bini aşkın müşterisi olan Mikro Yazılım, son yıllardaki büyümesiyle fon şirketlerinin de ilgisini çekti. Bir yıl süresince satın alma için fon şirketleriyle masada oturan Mikro Yazılım’ın yüzde 80’i Turkven ve Early Bird ortaklığına satıldı.
Nisan ayındaki satın almadan sonra yeniden yapılanmaya giden şirketin genel müdürü Alpaslan Tomuş ile satın almanın detayları ve gelecek planlarını konuştuk.
Satın alma sonrası kalan yüzde 20 hisseyi diğer ortak Murat Sakarya ile aynı oranda paylaştıklarını söyleyen
Tomuş, bundan sonraki planlarını şöyle anlatıyor: “Şirkete ilk defa yatırımcının gelmesiyle beraber farklı bir disiplin ve kaynak geldi ve şimdi yeniden yapılanıyoruz.
Gelirlerin artması ve ürünlerin geliştirilmesi üzerine yatırım yapacağız. Yeni teknolojileri portföyümüze ekleyeceğiz. Ayrıca bulut bilişim alanında üzerinde 1,5 yıldır çalıştığımız bir projemiz var.
O da devreye girecek. Onu ayrı bir yapılanma halinde konumlayacağız. Halihazırdaki 300 bayimiz de dönüşecek.”
İşlerinin yüzde 30’unu e-dönüşüm projelerinin oluşturduğu Mikro Yazılım, e-faturada da en büyük ikinci şirket konumunda. Buradaki işleri de yine benzer şekilde devam edecek.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?