Formula ile kurumsal müşterileri çekiyor
Turizm sektöründe son birkaç yıldır yaşanan sıkıntılar rekabetin de farklı bir boyuta taşınmasına neden oluyor. Artık oteller yıldızlarının yanı sıra verdikleri hizmetlerle de farklılaşmaya çabalıyor. Hilton İstanbul Kozyatağı da bunlardan biri.
Son dönemde eğitim, toplantı gibi hizmetlerle kurumsal şirketlere yönelik çalışmalara öncelik veren Hilton İstanbul Kozyatağı, özel aktivite alanı Speedcity ile farklılaşmaya çalışıyor.
Şirketler, Speedcity’de takım ruhu, hızlı problem çözebilme, dayanışma, liderlik, motivasyon gibi konularda gelişme imkanı sunan Formula Pitstop aktivitesi düzenleyebiliyor.
Formula Pit-stop aktivitesi 2,5 saat süren, en az 15, en fazla 200 kişinin katılabileceği bir organizasyon.
Bugüne kadar yaklaşık 150 şirketin Speedcity’de takım aktivitesi düzenlediğini anlatan Hilton İstanbul Kozyatağı Genel Müdürü Burak Ektiren, “Speedcity, doluluk oranı ve oda başına gelirlerde ciddi bir avantaj yakalamamızı sağladı” diyor.
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