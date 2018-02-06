Fuarı yurtdışına taşıyacaklar
Türkiye’nin 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının yaklaşık 7 milyar dolarlık kısmını iç giyimciler gerçekleştiriyor.
Yeni dönemde iç giyimciler dünya pazarlarından daha fazla pay alabilmek için fuar atağına geçiyor. Sektörün çatı kuruluşu olan Tüm İç Giyim Sanayicileri (TIGSAD) Başkanı Osman Alyüz, 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek 4. LİNEXPO Fuarı için yurtdışında tanıtım turları düzenlediklerini söylüyor.
Aralarında Güney Afrika, Almanya, Katar, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Nijerya’nın da bulunduğu birçok ülkede, direkt ithalatçıları hedef alan birebir çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Alyüz, “Dünyanın bir çok ülkesinden bize fuarı ülkelerinde yapmamız için teklifler geliyor.
Dubai ve Azerbaycan bu konuda irtibatta olduğumuz ülkelerin başında geliyor” diye konuşuyor.
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