Fujifilm Türkiye’ye inovasyon merkezi açıyor
Japon fotoğraf ve görüntüleme sistemleri teknolojileri şirketi Fujifilm, Türkiye’deki yatırımlarını sürdürüyor. Fujifilm, geliştirdiği teknolojileri sergilemek ve farklı sektör ile üniversitelerden projeleri birlikte hayata geçirmek için inovasyon merkezi kuruyor.
Nisan ya da mayıs ayı içerisinde kurulacak inovasyon merkezi için şu anda yer bakılıyor. Burada endüstriyel film, araç donanımı, medikal ilaç geliştirme gibi farklı alanlarda ürün sergileme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleşecek.
Konu hakkında konuştuğumuz Fujifilm Genel Müdürü Cengiz Metin, buradaki gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Fujifilm’in Japonya, ABD ve Hollanda’da inovasyon merkezleri bulunuyor. Ayrıca İspanya ve Londra’da daha küçük çapta merkezler var. Türkiye’deki altıncı merkez olacak.
Global kârının yüzde 7’sini AR-GE’ye ayıran Fujifilm’in geliştirdiği teknolojileri Türkiye’deki işbirliklerine ve şirketlere açmak istiyoruz.” Fujifilm Türkiye ayrıca sorumlu olduğu Kafkas ile Orta Asya bölgesinde bulunan 15 ülke arasına Balkan ülkelerini de ekledi.
Cengiz Metin, Türkiye’den ihracatın yüzde 10 olduğunu söylüyor. Fujifilm Shop adı altında şubeleşen şirket, bunu Anadolu’ya yaymayı planlıyor. İstanbul’da Bağcılar, Kadıköy ve Karaköy’ün yanı sıra İzmir, Ankara ve Bursa’da birer showroom açıldı. Yakında Antalya’ya da bir showroom açılacak.
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