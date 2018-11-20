G3 Forumu gençlere ilham oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde düzenlenen G3 Forum’da, bine yakın girişimci adayı 80 mentor ile bir araya geldi.
Forumda Koton Eş Başkanı ve G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır, Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Şirket Ortağım Aş Başkanı Mehmet Buldurgan gibi isimler mentor
olarak yer aldı.
Her biri yarım saat süren üç turlu yuvarlak masa buluşmasına katılan gençlerin yüzde 53’ünün kadın olması dikkat çekici bir gelişme. Katılımcı gençlerin yüzde 81’i İstanbul dışından ve yüzde 74’ü üniversite öğrencisi.
Mentorlar arasında yer alan Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır, 81 ilde 5 binden fazla gönüllü eğitmenleri olduğunu belirterek, girişimciliğin desteklenmesi için mülteci girişimciliği programıyla 132 girişimciye 940 bin TL finansal destek verdiklerini kaydetti.
Hazır, önümüzdeki dönemde 25 girişimcinin şirket kurması için finansal olanak sunacaklarını belirtti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?