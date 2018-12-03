Gastromasa yurtdışına açılacak
Son dönemde Türkiye’de gastronomi turizmini geliştirmeye yönelik etkinlikler artıyor. Bunlardan biri de İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) resmi sponsor olduğu, ev sahipliğini ise Beyoğlu Belediyesi’nin üstlendiği Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival dünyanın en iyi şeflerinin yanı sıra The World’s 50 Best Restaurant listesinde yer alan mekanların şefleri, Avrupa’nın önde gelen Michelin yıldızlı şefleri ve dünyaca ünlü pasta şeflerini İstanbul’da bir araya getirdi.
Etkinliğe profesyonel gastronomi sektöründen 2 bin oyuncunun katıldığı tahmin ediliyor. Türkiye’deki yemek kültürünün dünyayla köprü kurması için çabaladıklarını söyleyen Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen, “Yabancı medya ve şefleri Türkiye turizmini desteklemek için farklı destinasyonlara götürerek hem tarihsel hem doğa hem de yeme-içme kültürünü artırmak istiyoruz” diyor.
Sözen, şimdi de organizasyonu yurtdışına taşımaya hazırlanıyor. Gastromasa’nın ilk yurtdışı organizasyonunun 2020 yılında Dubai’de yapılması planlanıyor.
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