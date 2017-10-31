Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin tek sahibi oldu
Medical Park, VM Medical Park ve Liv Hospital’ın çatı şirketi MLP Care, Türkiye’nin 17 ilindeki 29 hastanesi ve yıllık yaklaşık 10 milyon adetlik vaka deneyimiyle en yaygın sağlık gruplarından biri.
Stratejisi doğrultusunda planlı büyümesini sürdüren grupta yüzde 40 payı olan ABD’li Carlyle Group, hatırlanacağı gibi payının tamamını 2013 sonunda Turkven’e satıp ortaklıktan çekilmişti.
Hastanenin diğer ortaklarından Muharrem Usta ve Sancak Grubu da hisselerinin bir bölümünü Turkven’e devretmiş ve böylece Turkven MLP Care’de çoğunluk hissesine sahip olmuştu.
Şimdilerde ise grubun yıl sonuna kadar halka arzı konuşuluyor. Öte yandan kulislerde grubun Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’ni kapatacağı söylentileri de dolaşıyor. Ancak MLP Care tarafı bu iddiaları yalanladı.
Bu hastanede Şafak Hastaneleri ile ortalığı bulunan MLP Care, ağustos ayında hastanenin çoğunluk hisselerini satın alarak hastanenin tek sahibi oldu. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin üniversite hastanesi olması için başvuru yapıldığını belirten MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, şu anda başvuruya cevap beklendiğini söylüyor.
İki yıl önce açılan Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin hizmetine mevcut binasında devam ettiğini dile getiren Çavuş, “Grubumuzun 30’uncu hastanesini ise 2018’in başında Pendik’te açacağız” diyor.
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