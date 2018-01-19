‘Getir’i yurtdışına götürecek
Tek tuşla taksi hizmeti sağlayan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, yeni dönemde yurtdışına açılacak. Edindiğimiz bilgilere göre, bugüne kadar 2.5 milyon kişi tarafından cebe indirilen BiTaksi’de 2017 yılı boyunca 6 milyon yolculuk yapılırken, 1.5 milyon yolculuk kartla ödenmiş.
BiTaksi ile İstanbul ve Ankara’da toplam 42 milyon kilometre yol katedilmiş. BiTaksi’nin ve isteğe bağlı tedarik uygulaması Getir’in kurucusu ve genel müdürü Nazım Salur, 2018’de yeni işler yerine mevcut işleri büyütmeye odaklanacaklarını söylüyor.
“Kendimize yeni işlerde gem vurup başta ‘Getir’ olmak üzere var olan işlerimizi büyütmemiz gerekiyor” diyen Salur, mevcut modele yeni kategoriler ekleyerek, İstanbul dışına da çıkacaklarını belirtiyor.
Salur, yeni dönem hedeflerini şöyle anlatıyor: “Yurtdışı hedefimiz var. Lokal ortaklarla Getir’i yurtdışında büyütme niyetimiz var. Getir’i 1-2 milyon nüfuslu dünya şehirlerine taşımak istiyoruz.”
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