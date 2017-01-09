Gıda işini yurtdışına taşıyor
Kuyumculuk sektörünün önemli markalarından Atasay’ın patronu Cihan Kamer, son yıllarda yeme içme sektörüne yönelik yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
2013 yılında Huqqa markasıyla yeme içme sektörüne giren Kamer, bu alandaki yatırımlarını The Market ile devam ettirdi.
Bu yılın başında Cihan Kamer’in kızı Simay Kamer, Kuruçeşme’de The Market’in bulunduğu lokasyonda Qurabiye isimli yeni bir mekan açtı.
Ardından Denizli’nin fırın kebabını Guzucu markası altında yeniden yorumlayan Cihan Kamer, böylece marka sayısını dörde çıkarttı.
Aldığımız duyumlara göre, Cihan Kamer, gıdada marka sayısını artırmaya devam ediyor.
Kamer, son olarak Ataşehir’de açılan Waterland’in içinde Huqqabaz isimli yeni bir mekan açtı.
Huqqabaz’da dürüm, balık ekmek, pide gibi geleneksel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından ürünler de bulunuyor. Kamer’in yeme içme sektörüne yönelik yatırımları Türkiye ile de sınırlı değil.
Kamer, markasını yurtdışına Dubai’den açmaya hazırlanıyor. Huqqa ve The Market markalarının ilk yurtdışı şubelerinin 2 bin metrekarelik bir alanda Dubai Mall’da açılması planlanıyor.
Her iki mekanın da Eylül 2017’de faaliyete geçmesi planlanıyor.
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