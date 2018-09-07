Gıda satın almacıları buluşuyor
ITE Turkey tarafından 26’ncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı -WorldFood İstanbul, 5 Eylül’de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Geçen yıl 29 ülkeden 354 katılımcı ve 13 bin ziyaretçi ağırlayan WorldFood İstanbul, bu yıl 30 ülkeden 400’ün üzerinde katılımcı ve 17 bin ziyaretçi bekliyor. Fuar ayrıca satın alma heyetlerinin buluşma noktası da olacak.
ITE Turkey Gıda Grup Direktörü Semi Benbanaste, fuarda gıda sektöründe üretim, işletme ve tüketime dair tüm süreçlerden alanında uzman isimlerin bir araya geleceğini söylüyor.
Benbanaste, fuarda işletme ve pazar odaklı seminerlerin yanı sıra uluslararası satın alma heyetlerinin ağırlanacağını da belirtiyor.
İkili görüşmelerle birçok ülke temsilcisini buluşturacaklarını söyleyen Benbanaste, Suudi Arabistan, Katar, Rusya, Almanya, BAE, Azerbaycan, Avusturya, Irak, Belçika, Kazakistan ve Kolombiya’dan uluslararası satın alma heyetlerinin ağırlanacağını ifade ediyor.
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