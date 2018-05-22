Gıda sektöründe ‘big data’ dönemi
Türkiye Gıda ve İçecek SanayiDernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye’de 42 bin 500 şirketi temsil ediyor ve bünyesindeki şirketlerle yılda yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.
Gıda ve içecek sektörü yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor ve 170 milyar TL’lik üretim yapıyor. TGDF, gıda ve içecek sektöründeki üretim ve fiyat politikalarını derinden etkileyecek teknolojik bir gelişmeye imza atmaya hazırlanıyor.
TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, Geçen yıl 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vererek önemli bir başarı yakalayan gıda ve içecek sektöründe ‘big data’ dönemine geçiş yapacaklarını söylüyor. Menlik, “Yeni dönemde teknolojiyi daha etkin kullanacağız.
Son 25 yılda tüm ürünlerde gerçekleştirilen üretim, teşvik ve satış fiyatlarını içeren bir big data yazılımı üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık iki ay sonra yazılımımızı kamuoyuna da tanıtacağız” diyor.
Menlik’in verdiği bilgilere göre, bu yazılım sayesinde geleceğe dönük fiyat tahmini yapmak da mümkün olacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?