Girişimciye yatırım desteği
2005’ten bu yana ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programında (YFYİ) değerlendirmeye alınan ve başarılı görülen projeler Growth Circuit ve UC Berkeley işbirliğinde gerçekleştirilecek olan ‘bootcamp’ ve eğitimlere katılacaklar.
YFYİ’den başarıyla mezun olan girişimler, YFYİ işbirliği kuruluşlarından çekirdek sermaye desteği gibi destekler alacak.
ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, T-BİGG programı kapsamında girişimcilere sermaye desteğine bu yıl da devam edeceklerini söylüyor.
Kızıltaş, “ODTÜ TEKNOKENT’in yatırım ve hızlandırma şirketi Growth Circuit ile yeni fon mekanizmalarıyla girişimcilere daha yakından dokunarak büyüme sürecinin hızlandırılması ve küresel ölçekte başarılı teknoloji girişimleri yaratılmasında aktif rol alınacak” diyor.
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