Girişimin liderleri İstanbul’a geliyor
İstanbul, dünya girişimcilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kansas City, Dubai, Şanghay, Liverpool, Rio, Moskova, Milano, Medellin ve Johannesburg’un ardından 10’uncusu İstanbul’da yapılacak Global Girişimcilik Kongresi, 16-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
Koç Holding ve Sabancı Holding’in stratejik partner olarak desteklediği Global Girişimcilik Kongresi’nin Platform Başkanı Ali Sabancı, kongrenin 8 milyon TL bütçe ile hayata geçirildiğini söylüyor.
Tanıtım toplantısında sohbet ettiğimiz kongre destekçilerinden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de, girişimciliğin artık çok önemli bir noktaya geldiğini ifade ediyor.
Yapay zekanın konuşulduğu bir dünyada bunu ürkütücü bulduğunu fakat artık dünyanın yeni bir ekonomiye evrildiğini aktaran Büyükekşi, gençlerin ve girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini, bu tür buluşmaların önemli bir paylaşım ortamı sağladığını dile getiriyor.
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