Gittigidiyor’dan deneyim mağazası
E-ticaret, son yılların en gözde ve hızlı büyüyen sektörlerinden biri. Türkiye perakende e-ticaret pazar büyüklüğü 18 milyar TL’ye ulaşmış durumda. 2020 yılına gelindiğinde bu rakamın 40-45 milyar TL’ye çıkması bekleniyor.
Pazardaki potansiyeli gören oyuncular da yatırım yapmaktan kaçınmıyor. Bunlardan biri de Gittigidiyor… 2001 yılında kurulan ve 2011 yılında hisselerinin yüzde 93’ü eBay tarafından satın alınan online alışveriş sitesi Gittigidiyor, geçen yıl kalan hisseleri de satın almasıyla birlikte tamamen eBay’in oldu. 2016’yı yüzde 33 büyüme ile kapatan Gittigidiyor, 2017’de önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
eBay Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Eben Sermon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte KOBİ’leri e-ticarete açmak için bir ekosistem üzerinde çalıştıklarını söylüyor.
Sermon, “KOBİ’leri e-ticarete dahil ederek hem ekonomiyi hem de sektörü büyütmeyi hedefliyoruz. Bu konuda pek çok çalışmamız var. Biri de TOBB ile olacak. Onların sisteme kolayca dahil olmasını sağlayacak bir projeyi kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyor.
Şirketin gündemindeki diğer bir konu ise fiziksel bir mağaza açmak. Ancak bu mağaza farklı bir konseptte olacak. Deneyim odaklı bir mağaza planladıklarını belirten GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “Yeni geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri bu mağaza aracılığıyla tanıtmayı hedefliyoruz” diyor.
Şirket, son dönemde yeni nesil sanal alışveriş sistemleri üzerinde de çalışıyor. Avustralya’da geliştirilen üç boyutlu gözlükle yapılan alışverişte, site sizin geçmiş tercihlerinize göre analiz yaparak seçenekler sunuyor.
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