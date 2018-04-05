GlassHouse, satın almayla büyüyecek
GlassHouse, 2004’ten bu yana Türkiye ve EMEA bölgesinde veri yedekleme, arşivleme, depolama konularında nitelikli çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.
Müşterilerini ağırlıklı olarak Türkiye’nin büyük şirketleri oluşturuyor. Bu yılın başında özel girişim sermaye fonu Mediterra Capital, GlassHouse’u satın aldı. Bu satın almanın ardından da GlassHouse’nin genel müdürlüğü görevine Alp Bağrıaçık getirildi.
Yeni ortak ile birlikte şirketin iş hacmini beş yılda üçe katlamayı hedeflediklerini söyleyen Alp Bağrıaçık, iş hacminin yarısının yeni işlerden gelmesini hedeflediklerini de ifade ediyor.
Şirketin 2018’de yüzde 40 büyüme hedefi var. Ancak önümüzdeki yıllarda şirket yetkinliğini artırmak için satın almaya da sıcak bakıyor.
Alp Bağrıaçık, şirketin önemli bir yetkinliğinin olduğunu, bunu yurtdışına da taşımak amacıyla Dubai’de satın alma yatırımı planladıklarını kaydediyor. Bağrıaçık, beş yıllık süre içinde yurtdışında
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?