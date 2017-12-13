Gökhan Öğüt, aktif görev alacak
Gökhan Öğüt, Telekom sektöründe önemli bir profesyonel. Yaklaşık üç yıl Vodafone Türkiye’nin genel müdürlük görevini sürdüren Öğüt, geçen yıl ekim ayında bu görevinden istifa etmişti.
Vodafone Türkiye’deki son üç yılı CEO’luk olmak üzere yedi yıllık kariyerinin ardından, iş hayatında başka fırsatları değerlendirmek üzere ayrılma yönünde karar aldığı bilgisi geçmişti.
Öğüt, Vodafone Türkiye’de, 4.5G lansmanını ve sabit genişbant relansmanını başarıyla gerçekleştirerek, şirkete önemli katkılarda bulunmuştu. Öğüt, son bir yıllık süreçte yabancı bir telekom şirketine danışmanlık verdi.
Danışmanlık işiyle yetinmeyen Öğüt’un bu yıl başından itibaren profesyonel yaşama geri döneceği bilgisine ulaştık. Öğüt, 2-3 şirket arasında karar verme aşamasında bulunuyor.
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