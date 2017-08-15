GRAND PERA’ya hangi markalar geliyor?
İstanbul’un değerli tarihi binalarından olan İstiklal Caddesi’ndeki Cercle d’Orient’ın restorasyonuyla yapılan Grand Pera son dönemin ses getiren projelerinden biri.
2016’nın aralık ayında açılan Grand Pera, 110 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirildi. 250 metrekarelik fuaye alanına sahip 600 kişilik Emek Sineması, toplam 800 kişilik sekiz yeni sinema salonu ve Madame Tussauds Müzesi ile kültür sanat yönüyle öne çıkan proje, aynı zamanda perakendeciler için de önemli bir merkez.
Yüzde 67 doluluk oranına ulaşan Grand Pera, yeni markalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.D&R, Watsons, Penti, B&G ve Makro Market, Grand Pera’da mağaza açmaya hazırlanan markalar arasında.
Yeni gelen markalarla doluluk oranının yüzde 85’lere çıkacağını söyleyen Grand Pera Genel Müdürü İhsan Salar, “Makro Market, fine food konseptiyle 250 metrekarelik bir mağaza açacak. Yeni markalarla daha da güçleneceğiz” diyor.
Kültür sanat etkinlikleriyle öne çıkan Grand Pera, son bir yıl içinde 60’tan fazla etkinliğe ev sahipliği yaptı ve 60 binden fazla sanatseveri ağırladı. İhsan Salar, 2018 yıl sonuna kadar 20 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.
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