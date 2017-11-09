Graniser, 2021’e kadar şirket avına çıktı
Seramik sektöründe 20’nci yılını geride bırakan Graniser Seramik, önüne iddialı büyüme hedefleri koydu. Bu büyüme hem organik hem de inorganik şekilde gerçekleşecek. 60 milyon TL yatırımla yıllık üretim kapasitesini 22 milyon metrekareye çıkaran Graniser, 2018’de 50 milyon TL yatırımla kapasitesine 3 milyon metrekare ek yapacak.
Bunun yanı sıra inorganik büyüme planları içerisinde şirket ve/veya marka satın alma da gündemde. Graniser, biri yerli biri yabancı olmak üzere, üç yıl içinde iki şirket satın alması gerçekleştirmeyi hedefliyor.
2015’te geldiği Graniser’de geçen yılın sonunda CEO’luğa yükselen Fatih Korhan, halihazırda pazar paylarının yüzde 5 olduğunu, iç pazarda alacakları şirketin de aynı oranda pazar payının olmasını istediklerini dile getiriyor.
Şirkette yatırım, satın alma ve ihracata dayalı büyüme alanlarında üç yıllık planlama yapan Korhan, halihazırda 240 milyon TL olan cirolarını 2021’de 1 milyar TL’ye çıkaracaklarını söylüyor.
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