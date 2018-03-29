Güneşte 50 megavat hedefliyor
Turizm, iletişim, enerji ve danışmanlık sektörlerinde faaliyet gösteren İHK Holding, yeni yatırımlarla büyüyor. Şirket, halen sekiz olan otel sayısını beş yıl içerisinde ise 50’ye çıkarmayı hedefliyor.
Yurtiçinde büyümesini tamamladıktan sonra ‘Molton’ markasının yurtdışına da açılması planlanıyor. Hedef pazarlar ise Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olacak.
Son olarak, Marriott International otel zinciriyle “authorised management company” anlaşması yaptıklarını belirten İHK Holding Yönetim Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, “Böylece otel işletmeciliği alanındaki tecrübemizi, Türkiye’de ‘Molton’ markaları altında hizmet vermek isteyen şirketlere taşıyacağız” diyor.
İHK Holding, ‘Boras Enerji’ adıyla yenilenebilir enerji alanında da faaliyet gösteriyor. Bu alanda Kahramanmaraş ve Adıyaman’da güneş enerjisi yatırımları var. Güneş enerjisinde 60 milyon Euro yatırımla 50 megavatlık kurulu güce ulaşılması hedefleniyor.
Güneş enerjisi üretimi için yabancı yatırımcıyı ülke içine çekmek üzere görüşmeler yaptıklarını ifade eden İ. Halil Korkmaz, bu alandaki gelişmeleri önümüzdeki günlerde sonuçlandırmayı hedefliyor. 2017’yi 75 milyon TL ciro ile kapatan şirketin 2018 ciro hedefi ise 100 milyon TL.
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