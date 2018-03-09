Güvenlikte aktif şirket sayısı azalacak
53 ülkede faaliyet gösteren ve 335 binden fazla çalışanı bulunan Securitas, 2006 yılından bu yana Türkiye’de de hizmet veriyor. 72 ilde, 2 bin 242 hizmet noktasında güvenlik hizmeti veren Securitas Türkiye’nin 13 bine yakın çalışanı var.
Şirket 2020’de çalışan sayısını 20 bine çıkarmayı planlıyor. 2017 yılını yüzde 26,7’lik büyüme oranı ve yaklaşık 573 milyon TL’lik bir ciro ile kapatan Securitas Türkiye, bu yıl ise 670 milyon TL ciro hedefliyor.
Geçen yıl 4 milyon TL insan kaynaklarına, 4 milyon TL de teknolojiye yatırım yaptıklarını belirten Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, 2018 yılında ise insan kaynağı ve teknolojiye yaklaşık 9,5 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor.
Kösereisoğlu, şunları anlatıyor: “Özel güvenlik sektöründe izin almış bin 200 civarında şirket bulunuyor. Bunun 800’ü aktif. Torba Yasa’daki taşeron düzenlemesiyle birlikte aktif şirket sayısı 200-300’lere gerileyecek diye tahmin ediyoruz.”
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