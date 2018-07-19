Güvenlikte AR-GE’ye yatırım yapıyor
Elektronik güvenlik sistemleri pazarının Türkiye’de 1 milyar dolar büyüklüğe yaklaştığı tahmin ediliyor. Türkiye’de elektronik güvenlik sistemlerini kullanan ev ve işyerlerinin penetrasyonu yüzde 1,5 iken ABD’de bu oran yüzde 20-25, Avrupa’da ise yüzde 10 seviyelerinde.
Bu da potansiyeli gözler önüne seriyor. Son dönemde sektörde yeni nesil teknolojik ürünlerin payı artıyor. Pazarın önemli oyuncularından biri olan Pronet de bu doğrultuda AR-GE’ye yatırım yapıyor.
Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, akıllı ürünlere talebin giderek arttığını ifade ediyor.
Habip, bu konuda şunları söylüyor: “Elektronik alarm sisteminin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Pronet Plus’ı tercih eden kullanıcı sayımız son bir yılda yüzde 70 arttı.
Kullanıcılar, hem alarm sisteminin beş korumalı güvenlik (hırsızlık, acil sağlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını) hizmetinden, hem de akıllı güvenlik çözümlerinin hayatlarına kattığı kolaylıklardan faydalanabiliyor.
Buradaki talebin daha da artmasını bekliyoruz.”
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