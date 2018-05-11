Güvenlikte teknoloji dönemi
Güvenlik, 12 milyar liralık büyüklüğü ve 300 bine ulaşan istihdam rakamıyla Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri.
Pek çok farklı sektörde olduğu gibi güvenlik sektörünün de gündeminde son dönemde dijitalleşme var. Zira teknolojik gelişmelere uyum sağlamak isteyen şirketler bu alana yönelik yatırımlara ağırlık veriyor.
Bunlardan biri de Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri oldu. Bilkent Holding şirketlerinden Tepe Savunma, üniversitelerin kuluçka merkezlerini, start up’ları, girişimcileri, yazılımcıları ve pazarlamacıları bir araya getirecek bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor.
22-23 Haziran’da Habita’da düzenlenecek hackathon etkinliğinde ortaya çıkacak yaratıcı fikirler hayata geçirilip Tepe Savunma’da uygulanma şansını yakalayacak.
Etkinliğe 3 Haziran 2018’e tarihine kadar www.tepesavunmahachathon.com adresinden başvuru yapılabilecek.
Tepe Savunma Genel Müdürü Bora Doğualp, teknolojiyle birlikte güvenlik sektörünün yeniden şekilleneceğini söylüyor. 600 milyon lira ciroya ulaşan şirket, 2018’de yüzde 10 büyüme hedefliyor.
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