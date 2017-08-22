GYİAD, üç koldan atağa kalkacak
Genç yönetici ve işadamlarının ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 1986 yılında kurulan Genç Yöneticiler ve İşadamları Derneği (GYİAD), Mayıs 2017’de başkanlığa seçilen Yiğit Savcı’nın liderliğinde yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
25-49 yaş arasındakipatron ve yöneticilerden oluşan 350 üyesi bulunan dernek, üç farklı alanda büyüyecek.
Yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlatan GYİAD’ın çiçeği burnunda başkanı Yiğit Savcı, “Dernek olarak yeni dönemde farklı işlere imza atacağımız üç ana başlık belirledik: Kadın, dijital dönüşüm ve sanat” diyor.
Bugün itibariyle üyelerinin yüzde 43’ünü kadınların oluşturduğunu kaydeden Savcı, “Yönetimde ise erkek kadın oranımız yüzde 50-50.
Yeni dönemde kadınların iş hayatındaki yerinin önemine dikkat çeken etkinliklerimiz olacak” diye konuşuyor. Dernek ayrıca Sanayi 4.0 kapsamında KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek olacak eğitim programları hazırlıyor.
Bunun yanında Türkiye’deki sanatçı adaylarını dünyanın önemli sanat insanları ile buluşturacaklarını anlatan Savcı, “Milyar dolarlar büyüklüğündeki modern sanat pazarı konusunda Türkiye’nin yeni nesil sanatçılarına eğitim ve destek sunacağız” şeklinde konuşuyor.
Savcı, bunlarla birlikte 2018’in başında Londra’da ‘GYİAD Londra’yı açarak Avrupa’da da daha faal olmayı hedeflediklerini belirtiyor.
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