Haliçport’u 2019’a yetiştirecek
Tarihi Haliç tersaneler bölgesinin yat limanına dönüştürülmesini hedefleyen Haliçport, İstanbul’da merakla takip edilen projelerden biri.
Hatırlanacağı gibi projenin yapımı için 24 Temmuz 2013’te ihale düzenlenmiş ve Rixos Otelleri’nin de sahibi olan Fettah Tamince’ye ait Sembol İnşaat’ın liderlik ettiği Sembol Uluslararası Yatırım-Ekopark Turizm-Fine Otelcilik Ortak Girişim Grubu ihalede ipi göğüslemişti.
1 milyar 346 milyon dolarla ihaleyikazanan grup geçen üç yıllık süreçte izinleri ancak toplayabildi. İstanbul Haliç Yat Limanları ve Kompleksi isimli projede üç otel, iki yat limanı, iskeleler yapılmasına onay verildi.
Projenin ÇED raporu da alındı. İzinlerin alınmasının ardından, Fettah Tamince, projeyi en kısa zamanda bitirme hedefiyle çalışmaları hızlandırdı.
Aldığımız duyumlara göre, 1 milyar dolara mal olacak projenin 2019’un Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.
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