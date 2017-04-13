Haliç’te dolulukları yüzde 80’e çıkardı
Bir dünya kenti haline gelen İstanbul’un artan cazibesi son yıllarda yatırımcıların kentte talebin üzerinde 5 yıldızlı otel yatırımı yapmalarına neden olmuştu.
Ancak terör olayları nedeniyle İstanbul’a gelen turist sayısının dip yapmasıyla birlikte boş kalan otellerde fiyatlarda kıyasıya rekabet yaşanıyor. Geçmiş yıllarda 200 dolar seviyelerinde olan ortalama oda fiyatları 50 dolarlar seviyesine kadar inmiş bulunuyor.
Ancak kimi otellerin dolulukları Arap ülkelerinin yanı sıra farklı ülkelere yönelik yapılan tanıtımlarla toparlanmış durumda. Akgel Gayrimenkul tarafından iki yıl önce Haliç’te açılan Mövenpick de bunlardan biri.
Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan, yüzde 80’ler seviyesine ulaşan dolulukları ile istedikleri seviyeye geldiklerini ancak oda fiyatları bakımından istedikleri seviyelere ulaşamadıklarını söylüyor.
Arslan, “Yaptığımız çalışmalarla İstanbul için bile yeni sayılabilecek turist profili olan Güney Amerika’yı hem bölgeye hem de otelimize kazandırdık. Özellikle Türk Hava Yolları’nın direkt uçuş olanağı sağladığı Arjantin ve Brezilya, ağırladığımız turist profilinde önemli bir yer tutuyor” diyor.
Haliç Platformu’nun yanı sıra www.enjoygoldenhorn.com isimli online platformla bölgeyi sadece yurtiçinde değil yurtdışında da tanıtmaya kararlı olduklarını belirten Arslan, Haliç için geliştirilen pek çok projede aktif rol üstlendiklerini vurguluyor.
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