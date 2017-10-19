Hangi sektörde fırsat gördü?
1995 yılında Almanya’da kurulan, Türkiye dahil olmak üzere 11 ülkede faaliyet gösteren Acendis, bugüne kadar 200’ün üzerinde anahtar teslim hastane projesi hayata geçirdi.
Yurtiçinde Acıbadem’den Medicalpark Sağlık Grubu’na kadar zincir hastanelerin birçoğu için proje gerçekleştirdi. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki hastane projelerine devam eden şirket, son olarak sağlık sektöründe farklı bir alana da giriş yaptı.
Şirket, ‘Acendis Aesthetics’ markasıyla estetik sektörüne de adım attı. Sektördeki ünlü İsveç ve İngiliz markalarının Türkiye distribütörlüğünü alan Acendis Aesthetics, önümüzdeki dönemde de yeni estetik markalarını bünyesine dahil etmeyi sürdürecek.
Dolgu ürünleri ile doğrudan hastane ve estetik merkezlerinin ihtiyaçlarına çözüm sunduklarını belirten Acendis Aesthetics CEO’su Hasan Şahin, “Şu anda Türkiye’de 30 noktaya satış yapmaya başladık. İlk yıl için Türkiye’de satış hedefimiz 1 milyon Euro” diyor.
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