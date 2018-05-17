Hangi ülkede fabrika kuracak?
Türkiye ve yurtdışında 18 fabrikası bulunan Sarten Ambalaj, önde gelen ambalaj üreticilerinden biri. Şirket, 2002’de Bulgaristan, 2009’da Rusya ve 2017 Aralık’ta Hollanda tesisleriyle uluslararası müşterilerinin hedef pazarlarında üretime geçti.
Sarten, son olarak Hollanda’nın Rotterdam kentinde açtığı üretim tesisinin ardından rotayı Afrika’ya çevirdi. Şirket, yeni dönemde Kuzey Afrika pazarına yönelik olarak hizmet verecek bir fabrika kurma hazırlığında.
Bunun için de şu anda başta Fas ve Mısır’da olmak üzere bu bölgede araştırma yapıyor. Sarten Ambalaj CEOsu
Zeki Sarıbekir, 2017’de 1,3 milyar TL ciroya ve 85 milyon dolar ihracata imza attıklarını söylüyor.
Sarıbekir, Türkiye ve Ortadoğu’da metal ambalaj alanında lider olduklarını, Avrupa Birliği’nde ise ilk üçte yer aldıklarını ifade ediyor. Ürettikleri ürünün yaklaşık yüzde 30’unu ihraç ettiklerini de belirtiyor.
Zeki Sarıbekir, “2015’de Japon Mitsui ile yüzde 15’lik ortaklık kurmuştuk. Uluslararası müşterilerimize daha hızlı hizmet vermek için hedef pazarlarda fabrikalar kurmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda üç ülkede daha fabrika kurma hedefimiz var” diyor.
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