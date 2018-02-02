Havaray 250 bin kişi taşıdı
Evyap Holding’e ait arsada, Artaş İnşaat ve Invest İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Vadistanbul projesi, 2017’nin son aylarında kapılarını açtı.
İstanbul Ayazağa’da bulunan proje 2,5 milyar dolara mal oldu. Bu projenin önemli bir özelliği de çevredeki alt ve üst yapı projelerine ciddi bir yatırım yapılması.
Yatırımcı şirket alt ve üst yapı için 138 milyon TL harcadı. Yatırımın 65 milyon TL’lik kısmını ise Havaray oluşturdu.
Seyrantepe metrosuyla bağlantısı olan Havaray, saatte 3 bin 500 kişi taşıma kapasitesine sahip. Aralık ayında açılan proje şimdiden 250 bin kişi taşıdı.
Şu anda Havaray’ın ücretsiz olduğunu söyleyen Vadistanbul AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt, “Bu hizmeti biz sunuyoruz. İleride de İstanbul Ulaşım AŞ’ye devrini yapacağız” diyor.
Vadistanbul’da şu an 270’i aşkın marka bulunuyor. Ayrıca Galeries Lafayette Avrupa Yakası’nda ilk mağazasını Vadistanbul’da açacak.
Galeries Lafayette içerisinde 450 lüks ve ulaşılabilir markayı bir arada sunacak. AVM, 2018 sonunda yaklaşık 17 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.
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