Hayat Kimya’da yönetime kadınlar damgasını vurdu
Türkiye organizasyonunda 4 bine yakın toplam istihdam sağlayan Hayat Kimya’da çalışan her 5 kişiden 1’i kadın.
Bu oran sizi yanıltmasın! Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, beyaz yakalılarda bu oranın yüzde 48’lere çıktığını aktarıyor.
Kadın yönetici dostu 100 şirket arasında 33’üncü sırada yer alan şirketin yönetim kademesinde kadın ağırlığının yüzde 40 olduğunu söyleyen Aydın, bünyelerinde yer alan Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia ve Joly markalarının hedef kitlesinin kadınlar olduğunu ve onlan yakından dinlemeye öncelik verdiklerini belirtiyor.
Aysel Aydın, “Ev bakım ve hijyenik ped markalarımızdan sorumlu global pazarlama direktörümüz Gülhan Eğilmez 2000, bebek ve yetişkin bezinden sorumlu global pazarlama direktörümüz Billur Burkutoğlu 2015, temizlik kağıtlarından sorumlu global pazarlama grup müdürümüz Simin Özkar ise 2015 yılından bu yana şirketimizde, markalarımızın yönetiminden sorumlu. Kadınların ağırlığı her geçen gün artıyor, bu çok önemli” diyor.
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