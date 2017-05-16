Hazır giyimcileri üzen karar!
Tekstil ve hazır giyim sektörleri, 2014 yılının sonunda ‘Nitelikli Üretici Sertifika Programı’ adıyla sanayiye model olacak ve sanayi üretimini artırma hedefli bir proje geliştirmişti. Dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi programın yasalaştırılması için çalışmalara başlamış ama daha sonra araya giren seçimlerle birlikte ekonomi bakanının değişmesiyle konu askıya alınmıştı.
Bu konuda uzun zamandan bu yana mesai ve emek harcayan sektöre, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şener’den üzücü bir açıklama geldi. Projenin mimarı Türkiye Hazır Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şener’in birçok bakanlığı ilgilendiren geniş kapsamlı bir teşvik çalışması olduğu için bu projeyi destekleyemeyeceklerini kendilerine açıkladığını söylüyor.
50 ve üzeri kişi istihdam eden hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin Turquality Programı’nda olduğu gibi bağımsız bir denetim şirketi tarafından denetlenip ‘Nitelikli Üretici Sertifika Programı’ kapsamına alınması, böylece tek belge ile devletin sağladığı tüm teşviklerden hızlı ve kolay bir şekilde yararlandırılması isteniyordu.
Bu programın hayata geçmesi halinde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde kayıt dışı istihdam edilen yaklaşık 800 bin kişinin önümüzdeki beş yıl içinde kayıt altına alınıp işsizlik sigortası primi, SGK katkısı, kurumlar vergisi gibi uygulamalara dahil olmaları ile birlikte devletin kasasına direkt olarak 800 milyon TL gelir sağlanması da planlanıyordu.
Bu program haricinde TGSD’nin IT, yazılım gibi projelerine destek almak için söz aldıklarına dikkat çeken Şeref Fayat, “Şirketlere yazılım altyapılarına destek vermeye yönelik çalışmalar yapmamızı istediler. Bizim çalışma grubumuz buna yönelik çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar hakkında bilgi verebilecek duruma geliriz” diyor.
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