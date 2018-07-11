Hedef yurtdışına 30 temsilcilik
Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Turyap, bu yıl 33 yaşına basıyor. Türkiye’de 300 ofisi bulunan şirket2018 itibariyle yurtdışı yatırımlarına da ağırlık vermiş durumda.
Halihazırda KKTC, ABD, Azerbaycan,Hollanda, İspanya, Romanya ve Yunanistan’da temsilcilikleri bulunan Turyap, Körfez ülkelerine de açılmayı hedefliyor.
Şirketin bu yılki büyüme hedefi ise en az yüzde 20 olarak belirlenmiş durumda. Bu hedef içinde yurtdışı temsilcilik sayısını ilk etapta 30’a çıkarmak yer alıyor.
Turyap Franchise Geliştirme ve Satış Müdürü Sezer İkizoğlu, emlak sektöründe kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin, kurumsal bir firmanın çatısı altında eğitim ve danışmanlık alarak gayrimenkul danışmanlığı, brokerlığı hizmetini verebileceklerini belirtiyor.
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