Hedefi yılda 1 milyon turist
Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince, Türkiye turizmini deniz-kum-güneş üçgeninden çıkarmak için çok önemli bir yatırıma imza attı.
Hazırlıkları bundan yaklaşık 7-8 yıl öncesine dayanan Antalya Belek’teki ‘The Land of Legends’ projesi, tıpkı ABD’deki Disneyland gibi hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik devasa bir tesis haline gelirken, projenin ikinci fazı da geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısıyla devreye alındı.
Bugüne kadar 2 milyar TL’lik yatırım yapılan proje, önümüzdeki üç yıl içinde yapılacak yatırımlarla toplamda 1 milyar dolara mal olacak. Fettah Tamince, 2017’de toplamda 550 bin kişiyi ağırladıkları parkın ziyaretçi sayısının 2018’de 1 milyona ulaşmasını beklediklerini söylüyor.
Tamince’nin ‘The Land of Legends’ projesi için kurduğu en büyük hayal ise dünyaca ünlü karakter tasarımcısı Franco Dragone’nin yarattığı The Land of Legends’ dünyasının logolu ürünler, animasyon projeleri ve internet oyunları ile küresel bir marka haline gelmesi.
Tüm bu yan alanlarda da yatırım yapmaya hazırlandıklarını kaydeden Tamince, “Çok uzun soluklu ve turizme açılım yapan bir proje yürütüyoruz. Markamızı dünyanın farklı coğrafyalarına da taşımayı hedefliyoruz” diyor.
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