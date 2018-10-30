Hem içeride hem dışarıda büyüyecek
Yaklaşık 36 yıl önce priz ve elektrik tesisat ürünleri imalatçısı olarak kurulan Günsan Elektrik, Fransız mühendislik şirketi Schneider Electric tarafından 2014 yılında satın alındıktan sonra hem iç piyasada hem de ihracatta hedef büyüttü.
Günsan Elektrik CEO’su Francisco Gil Garcia, bugün 50’den fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak küçük girişimlerin doğru adımlarla nasıl büyüyüp sürdürülebilir yapılar halini alabileceğinin güzel bir örneği olduklarını söylüyor.
Schneider Electric bünyesine geçtikten sonra salt üretim yaklaşımından son tüketim yaklaşımına geçildiğini anlatan Garcia, “Hedefimiz 2019’da Türkiye’nin en büyük anahtar priz üreticisi haline gelmek” diyor.
Şirketin şu anda 96’sı beyaz yakalı olmak üzere toplam 321 çalışanı bulunuyor. Francisco Gil Garcia,
gayrimenkul şirketlerinin geliştirdiği markalı projeler de dahil olmak üzere konut sektöründe kullanılan bütün elektrik ürünlerinin tasarımını, üretimini ve satışını yaptıklarını kaydediyor.
Garcia, “Son üç yılda Türkiye’de yüzde 50’den fazla büyüme gerçekleştirdik. Hedefimiz beş yıl içerisinde Türkiye’nin en iyi 500 firması arasına girmek” diye konuşuyor.
İhracatta da atılım içinde olduklarını kaydeden Francisco Gil Garcia, sözlerine şöyle devam ediyor: “İhracat kanalımızda faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 70’in üzerine çıkarmak ve bu ülkelerdeki ürün ihtiyacını karşılayacak yeni ürün gruplarını pazara sunmak istiyoruz.
Özellikle Afrika ve Ortadoğu pazarındaki yeni coğrafyalarda yer almak odaklandığımız noktalar arasında.”
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