Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyüyor
2015 yılında Breaking Bad dizisinden esinlenerek Kadıköy Moda’da açılan ve kahve laboratuvarı konseptiyle üçüncü nesil kahveciler arasında farklı bir yer edinen Walter’s Coffee Roastery, dördüncü şubesini Emaar Square Mall’da açtı.
Ali Kodal ve Can Kutluçınar adlı iki genç girişimci tarafından hayata geçirilen Walter’s Coffee, yurtdışına da açıldı.
Şirket, 2016’da New York, 2017’de Dubai ve geçtiğimiz aylarda da Katar’ın başkenti Doha’da şube açtı. Walter’s Coffee Roastery ortaklarından Ali Kodal, “Konseptimizi Doha’ya taşıdığımız için mutluyuz.
Önümüzdeki süreçte daha birçok noktada kahveseverler ile Walter’s Coffee’yi buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyor.
Şirket, yaz aylarında Çeşme’de Paradiso Alaçatı içerisindeki mağazasıyla da kahveseverlere hizmet verecek.
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