Henkel, üç markayı Türkiye’de üretecek
Güzellik ve bakım sektöründe Schwarzkopf, Palette, Gliss, Syoss, Blendax, Taft, Diadermine ve Fa gibi güçlü markalara sahip olan Henkel, Türkiye’de üretim konusunda yeni bir adıma hazırlanıyor.
Geçen yılı yaklaşık 420 milyon TL ciro ile kapatan Henkel Türkiye, Türkiye’nin ilk şampuan markası Blendax’ı satın alarak saç bakım ürünleri portföyünü daha da güçlendirdi.
Özellikle şampuan alanında Türkiye’de önemli bir adım atmak üzere çalışan Henkel Türkiye’nin genel müdürü Hasan Alemdar, “Çok yakın bir zamanda yeni yapıştırıcı teknolojileri fabrikamızın temelini attık.
Bu kez de yeni satın aldığımız Blendax markasıyla ilgilibüyüme planlıyoruz” diyor. Şirketin hedefi, Blendax’ın şu anda yüzde 5 olan pazar payını yüzde 10’a çıkarmak.
Öte yandan Henkel geçen yıl Ukrayna’da Pert ve Ortadoğu’da Şamtu markalarının satın almasını da gerçekleştirdi.
Türkiye’de bölgesel üretim üssü oluşturup aldıkları bu markaları da ülkemizde üretme hedeflerinin olduğunu söyleyen Hasan Alemdar, genel merkezleri ile görüşmeye başladıklarını ifade ediyor.
2 milyar TL’lik Türkiye kişisel bakım ve kozmetik pazarının yüzde 50’lik kısmını şampuanın oluşturduğunu belirten Alemdar, bu alanda büyümek üzere yatırımlarının süreceğini kaydediyor.
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