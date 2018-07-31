Hilton’un yeni markası Bodrum’a geliyor
Hilton, Türkiye’deki ilk Curio Collection resort otelini açmak üzere BESA Grup ile anlaştı. Toplam 85 odalı otel, Bodrum’un Ege sahilindeki koylarından Küçükbük’te bulunan BESA Grup’a ait The BO Viera yatırımının bir parçası olacak.
Curio Collection by Hilton, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın 18 destinasyonunda 67 otelin yer aldığı özel bir koleksiyon. Curio Collection by Hilton markası Türkiye’de ilk kez The BO Vue ile Bodrum’da faaliyete geçecek.
The BO Vue’in entegre olacağı The BO Viera, villa ve rezidanslardan oluşan 330 yaşam ünitesiyle 25 özel plaj, spor merkezi, spa ve diğer tesislerden yararlanma olanağı sunuyor.
Otelin 2021 yılında ilk misafirlerini ağırlaması bekleniyor. BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, “The BO Viera projesiyle büyük bir hayalimizi gerçekleştirmiştik.
Şimdi, dünyanın da en önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Bodrum’un değerine değer katacak The BO Vue, Türkiye’de ilk kez hayata geçiriliyor. Projenin metrekare maliyeti 2 bin dolar olacak” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?