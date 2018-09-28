Hitay, enerjide ‘ortak’ arayışında
Türkiye’nin önde gelen teknoloji girişimcilerinden Emin Hitay’ın sahibi olduğu Hitay Holding, enerji alanında yabancı ortak arıyor.
Ama Türkiye’de değil, Endenozya’da. Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Endonezya Enerji ve Mineral Kaynakları Bakanlığından gerekli izinleri aldıklarını, projeye ortak bulmaları halinde bu yıl içinde yatırıma başlayabileceklerini söylüyor.
2008-2018 yılları arasında Endonezya Cumhuriyeti’nin İstanbul ve Antalya Fahrikonsolosu olarak da görev yapan Emin Hitay, Endonezya’daki bugüne kadar 10 milyon doları bulan enerji yatırımlarını Hitay Enerji Holding çatısı altında yürütüyor.
Hitay Enerji Holding’in bu ülkede jeotermal enerji üretimi için aldığı toplam 9 lisansın enerji kapasitesi 1000 MW’ın üzerinde. Lisansların alındığı alanlar ise Endonezya’nın Sumatra ve Java Adası’nda bulunuyor.
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