Hollandalı Liftinstituut, Türkiye’yi bölgesel üs seçti
Türkiye’de toplam büyüklüğü 1 milyar dolar olarak tahmin edilen asansör pazarı, giderek gelişiyor. Sürekli gelişen konut sektörünün etkisiyle her yıl yaklaşık 25 bin yeni asansör ihtiyacı bulunan Türkiye, dünyanın en büyük asansör üreticilerinin de gözdesi oldu.
Dünyanın en eski ve büyük asansör denetleyicilerinden Hollandalı Liftinstituut, Ortadoğu bölgesinin üssü olarak Türkiye’yi seçti. Şirket her yıl gerçekleştirdiği ‘Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması’nı bu yıl Türkiye’ye de taşıdı.
Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması’nı her yıl yurtdışında ve uluslararası çapta düzenlediklerine dikkat çeken Liftinstituut CEO’su Albert-Jan Van Ommen; “Bu yıl ilk defa İstanbul’da düzenledik ve bundan sonra geleneksel hale getireceğiz” dedi.
Her kategoride ürünün montajını/bakımını yapan firma ile ürünün sahibinin/işletmecisinin ödüllendirildiği yarışmada, 5 ayrı kategoride toplam 16 ödül veriliyor.
Tüm Ortadoğu ülkelerini Liftinstituut Solutions Türkiye ofisi ile İstanbul’dan yönettiklerini vurgulayan Van Ommen, “Yakın zamanda Türkiye’yi Ortadoğu’nun yatırım merkezi haline getirmeyi planlıyoruz ve bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
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