Humble Brush, Türkiye pazarına girdi
İsveç merkezli ağız sağlığı markası Humble Brush, Türkiye pazarına girdi.
Kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren Sunrino Kozmetik aracılığı ile Türkiye pazarına giren ve ilk etapta 3 bin 500’ün üzerinde satış noktasına ulaşan Humble Brush, hızlı büyüme hedefliyor.
Henüz yeni girdiği Türkiye pazarında 2018 yılı sonunda 6 milyon TL ciro, 300 bin adet ürün satışını hedefleyen marka, 2019 yılında ise 10 milyon TL ciro ve 500 bin adet ürün satışına odaklandı.
Diş fırçasını Çin’de, diş macununu ise Almanya’da üreten Humble Brush’ın CEO’su Noel Abdayem, hızlı büyüme hedefledikleri Türkiye’de ise şu an üretim planlamadıklarını söylüyor.
Abdayem, “Türkiye ileride farklı yatırımlar için kapımızın açık olduğu bir ülke. Pazardaki ilk dönem satış hedeflerimize ulaştıktan sonra farklı yatırımlar için yeni hedefler belirleyeceğiz” diyor.
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