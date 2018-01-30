Hunca, private label ile büyüyecek
60 yıl önce Adnan Hunca tarafından kurulan Hunca, bugün Türkiye’nin önemli kozmetik üreticilerinden biri. Şirket, Çerkezköy’de yer alan 24 bin metrekarelik fabrikasında 2 binden fazla farklı ürün üretiyor.
Hunca Balsam ile başlayan markalaşma sürecinde Jagler, Caldion, She gibi markalarla büyüyen şirket, iki yıl önce yurtdışı için özel markalı ürün (private label: PL) üretmeye başladı.
Bu alanda önümüzdeki dönemde ciddi bir atılım beklediklerini söyleyen Hunca Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hunca, “İngiltere’de 10 milyar pound cirolu, ana işi tekstil olan bir grupla görüşüyoruz Bütün testlerden geçtik.
Sadece sipariş aşaması kaldı. Onların markasına göre üretim yapacağız. 2018’de bu işten 5-10 milyon Euro arasında bir ciro elde etmeyi hedefliyoruz” diyor.
2017 yılını 350 milyon TL ciroyla kapatan şirket, 15 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2018’de yapılan yeni fabrika yatırımları ve yeni anlaşmalarla ihracat rakamının 50 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.
Şirketin odağındaki diğer bir alan ise doğrudan satış. 2013 yılında Huncalife markasıyla doğrudan satış sektörüne giren şirket, bugüne kadar 60 bin temsilciye ulaştı.
2018 yılı sonuna kadar bu rakamın 100 bine çıkarılması hedefleniyor. Huncalife markasını da yurtdışına taşıyacaklarını söyleyen Tuncer Hunca, “Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan ile başladık. Kuzey Afrika ülkeleri, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler ile de görüşmeler sürüyor” diyor.
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