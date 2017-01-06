İBB’nin gündeminde 10 müze açılışı var

Ocak 6, 2017 0 Yorum 22 Okunma
İBB’nin gündeminde 10 müze açılışı var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), müze alanında önemli yatırımları gündemine aldı. Halihazırda bünyesindeki altı müzenin faaliyetini yöneten İBB, 10 yeni müze daha açmak için çalışmalara başladı.

Bu müzeler art arda devreye sokulacak. İBB, öncelikle Topkapı’daki eski İETT garajında bir kent müzesi kurulması için çalışma yürütüyor.

İBB’nin yürüttüğü diğer müze çalışmaları arasında Bizans müzesi, Haliç Tersanesi’nde bilim sanat müzesi, modern sanat müzesi, Yenikapı’da arkeoloji müzesi gibi projeler bulunuyor.

Yeni müze çalışmaları arasında bir de 15 Temmuz şehitleri müzesi bulunuyor.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap