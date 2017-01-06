İBB’nin gündeminde 10 müze açılışı var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), müze alanında önemli yatırımları gündemine aldı. Halihazırda bünyesindeki altı müzenin faaliyetini yöneten İBB, 10 yeni müze daha açmak için çalışmalara başladı.
Bu müzeler art arda devreye sokulacak. İBB, öncelikle Topkapı’daki eski İETT garajında bir kent müzesi kurulması için çalışma yürütüyor.
İBB’nin yürüttüğü diğer müze çalışmaları arasında Bizans müzesi, Haliç Tersanesi’nde bilim sanat müzesi, modern sanat müzesi, Yenikapı’da arkeoloji müzesi gibi projeler bulunuyor.
Yeni müze çalışmaları arasında bir de 15 Temmuz şehitleri müzesi bulunuyor.
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