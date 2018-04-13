ICA Mobilya, yurtdışında büyüyecek
1990 yılında kurulan ICA Mobilya, bugün dış ve iç mekanda dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilciliğini yapıyor.
Tente kumaş üreticisi Sunbrella’nın da Türkiye distribütörü olan şirket ayrıca proje ekibiyle otel, restoran gibi mekanların iç tasarımını gerçekleştiriyor.
ICA Mobilya’nın bugün Türkiye’de dokuz mağazası bulunuyor. Üst gelir grubuna hitap eden ürünleriyle sektörde farklılaşmaya çalışan şirket, yurtdışında da mağaza açmaya hazırlanıyor.
Hırvatistan’da bu yaza kadar mağaza açacaklarını söyleyen ICA Mobilya Genel Müdürü Cenk Kırbeyi, aynı zamanda bu ülkede yapılan otel, restoran gibi tesislerin projelerinde de yer almayı planladıklarını ifade ediyor.
Bu ülkenin ardından Doğu Avrupa’da başka ülkelerde de hem mağaza açmayı hem de yapılan projelerin içinde yer almayı istediklerini anlatan Kırbeyi, şunları söylüyor: “Bugüne kadar hep yabancı markaları Türkiye’de temsil ederek mağazalarımızda bu markaların ürünlerini sattık.
Yurtdışında açacağımız mağazalarda ise Türk markalarını temsil etmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda birkaç firma ile görüşmeye de başladık.”
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