İçerenköy CarrefourSA’nın arsası satılıyor mu?
İçerenköy CarrefourSA’nın 1993 yılında Türkiye’nin ilk hipermarketi olarak hizmete açılmasıyla perakende sektöründe yeni bir dönem başladı. İçerenköy CarrefourSA uzun yıllardır hem perakende sektöründeki konumu hem de üzerinde bulunduğu arsayla dikkat çeken bir yatırım oldu.
Özellikle son yıllarda şehrin büyümesi ve İçerenköy’ün gelişmesiyle CarrefourSA’nın üzerinde bulunduğu arsanın önemi de giderek artmaya başladı. Uzun yıllar önce Bain Bridge Holding’e satılan arazi, şehir merkezindeki konumu ve büyüklüğüyle yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Hatta zaman zaman arsanın satıldığına dair haberler çıkıyor. Aldığımız duyumlara göre arsayla ilgilenen gruplardan biri de son dönemde gayrimenkul projeleriyle dikkat çeken Gülaylar Grup. 245 milyon dolarlık bir rakam üzerinde pazarlık yapıldığı konuşuluyor.
Ancak şirket yetkilileri, haberi doğrulamadı ve bir anlaşma yapılmadığını ifade ediyor.26 bin 797 metrekare arsa alanı üzerine kurulu CarrefourSA İçerenköy AVM, 45 bin 400 metrekare toplam kiralanabilir alana sahip. Arsanın sahibi olan Bain Bridge Holding’in Türkiye’deki geçmişi 2005 yılına gidiyor.
Bain Bridge Holding’in yönetim kurulu başkanı ise Fransız Ely-Michel Ruimy. Türkiye’de CarrefourSA Ankara ve CarrefourSA Bursa’nın büyütme ve tadilat projelerini yapan Bain Bridge, CarrefourSA Bursa SAS ve Palm City Mersin projelerini tamamladı. Halihazırda Ankara Park City ve Bursa Nil City projeleri üzerinde çalışıyor.
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