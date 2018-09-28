İGSAŞ’tan ‘çiftçi eğitim’ seferberliği
Türkiye’nin önde gelen gübre üreticilerinden İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ), üç yıl önce sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanmaya başlanmasına ön ayak olmak için “Tarladan Sofraya” adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştı.
Şirket, üç yıldır 10 ayrı ilde, buğday, mısır, ayçiçeği ve pancar üreticileriyle bu projeyi sürdürüyor.
Projeyle yüzde 45’e varan su tasarrufu, yüzde 35 daha az gübre ve yüzde 50 daha az ilaç kullanımıyla yüzde 40’a varan enerji tasarrufu elde edildi ve dönüm başına yüzde 40 daha fazla ürün alındı.
Türkiye’de kalitesi düşük tarım arazilerinin bilinçsiz sulama ve gübreleme nedeniyle çölleşme tehdidi içinde olduğunu belirten İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, “Tarım danışmanlığı sistemi teşvik edilmeli” diyor.
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