İhracat pazarlarını büyütecek
Türkiye’deki akıllı telefon pazarı hızla büyüyor. Son 12 ayda Türkiye’de 11 milyon 874 bin akıllı cep telefonu satıldı ve 27,4 milyar TL’lik satış geliri elde edildi.
Bu yılın ilk altı ayında ise 5 milyon 876 bin akıllı cep telefonu satılırken 13 milyar 87 bin liralık satış geliri oluştu. Piyasada ithal ürünlerin ağırlığı söz konusu olsa da bu tablo yerli şirketleri de yatırıma yönlendiriyor.
General Mobile, bu şirketlerden biri. İstanbul İkitelli’de 100 milyon TL yatırımla bir süre önce hayata geçirdiği üretim tesisinin kapılarını geçtiğimiz günlerde basına açan şirket, kademeli olarak tüm akıllı telefon üretimini bu tesise kaydıracak.
Dakikada beş akıllı telefon üretebilen tesis, ‘Made in Turkey’ damgalı modellerini 33 ülkeye ihraç da edecek. General Mobile’ın çatı şirketi olan Telpa’nın yönetim kurulu başkanı Sabahattin Yaman, 16 bin 400 metrekarelik tesiste bin 300 çalışanla üretim yapacaklarını belirtiyor.
Yaman, “2018 sonuna kadar ihracat yaptığımız ülke sayısını 45’e çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin kendi telefon markalarına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz ama henüz ülke olarak yolun başındayız” diye konuşuyor.
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