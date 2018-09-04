İhracatçıya inovasyon programı
Döviz kurlarının tarihi zirveleri gördüğü bu dönemde, ihracat her zamankinden daha önemli hale geldi. Özellikle şirketlerin katma değerli ürün ihracatını artırmaları büyük önem taşıyor.
Başkanlığını İsmail Gülle’nin yaptığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de, bu amaçla Sabancı Üniversitesi ile 2016 yılından bu yana ‘İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’ yürütüyor.
Bu programla ihracatçı birlikleri üyesi firmalarda inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde artması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması hedefleniyor.
Firmaya özel inovasyon yönetimi uzmanı ile şirketin mevcut durumu analiz ediliyor, yıllık yol haritası çıkarılıyor.
11 ay süren ve bilimsel bir yaklaşıma ve uygulama tecrübelerine dayanan çalışmayla, inovasyon süreçlerine ilişkin stratejik, organizasyonel ve kültürel altyapı geliştirilip inovasyon sistemi kuruluyor.
Sistemle şirketlerin kapasite ve performansı gelişiyor, rekabet gücü ve şirket verimliliği artıyor. Programın yeni dönemi ekim ayında başlayacak.
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