İhracatta iddialı büyüyor
Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren yerli firmalardan Dermokil, 2005 yılından bu yana AR-GE çalışmalarına ağırlık veriyor. İçeriğinde kil olan ürünler geliştiren şirket, yurtiçinin yanı sıra Suudi Arabistan’dan Çin’e kadar 27 ülkeye de ihracat yapıyor.
Son dönemde özellikle Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden gelen taleplerin arttığını belirten Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, Avrupa ülkelerinde doğal ve organik ürünlere ilginin Türkiye’den daha yoğun olduğunun altını çiziyor. Karaca şunları söylüyor: “Yakın zamanda var olduğumuz ülke sayısında artış yaşayacağız.
Öte yandan geçen yılın olumsuzluklarına rağmen 2016 yılında yüzde 22 büyüme sağladık. Bu yılın ilk altı ayında ise yüzde 35 civarında büyüdük. Bunu devam ettireceğiz. İç pazarda ise tüm yerel ve ulusal zincir kozmetik ve marketlerdeki varlığımızı artıracağız. Eczanelere yönelik satış çalışmalarımız da devam ediyor.
Çıkaracağımız yeni ürünler hedeflerimize artı bir değer katacak.”
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