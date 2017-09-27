Ikea, Türkiye’den alımı artıracak
Dünyada mobilya ve aksesuar deyince akla ilk gelen markalardan biri olan İsveçli Ikea, 12 yıldır Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.
Türkiye’ye Maya Holding’in ana hissedarı olduğu Mapa Mobilya iş ortaklığıyla giren ve genel müdürlüğünü Fuat Atalay’ın yaptığı şirket, ilk mağazasını 2005’te Ümraniye’de açtı.
Bugün Türkiye’de biri internet mağazası olmak üzere altı mağaza ve iki sipariş noktasıyla hizmet veriyor. Ikea, ayrıca Türkiye’den önemli miktarda alım yapıyor.
Şirket global olarak yıllık yaklaşık 550 milyon dolarlık satın alma yapıyor. Ikea’nın Türkiye ofisi de Türkiye’den yaptığı alım miktarını her geçen gün artırıyor.
Ülkemize ilk girdiği yıllarda Türkiye’nin toplam alımlar içindeki payı yüzde 1 iken bugün itibariyle A B yüzde 8’e çıktı. Önümüzdeki 2-3 yılda bu oranın daha da artması bekleniyor.
Aldığımız duyumlara göre şirket Türkiye’nin payını önümüzdeki iki yılda 1 yüzde 15’e çıkaracak. Ayrıca 2018 yılı içerisinde açılacak İstanbul Kartal ve Antalya mağazalarının hazırlıkları da devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde yeni konsept olan sipariş ve teslim noktalarının da büyütülmesi hedefleniyor.
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