İki yeni biyokütle santrali kuruyor
Biyokütleden enerji üretimi şu anda devlet tarafından yenilenebilir enerji teşviki kapsamında, çok özel bir fiyat stratejisiyle destekleniyor.
Bu teşvik uygulaması, atıklardan (biyokütle) enerji üreten santralleri çok kârlı bir yatırım haline getiriyor.
Mimsan Grup, yerli ekipman desteğinin gerektirdiği koşulları sağlayan şirketlerden biri. Şirket, son olarak Malatya’nın çöpünü tümüyle bertaraf eden ve 40 bin evin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üreten bir enerji santralini yap-işlet-devret modeliyle kurdu.
CEO Hacı Ahmet İlhan, 20 milyon dolara mal olan santralin önümüzdeki günlerde devreye alınacağını belirtiyor. İlhan, atıktan enerji üretiminin Türkiye’de 10 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu söylüyor. İlhan, “Türkiye’de yılda 200 milyon ton atık ortaya çıkıyor.
Bu rakamın tamamının enerji olarak değerlendirilmesi durumunda üretilecek elektriğin yılda 100 milyar kWh’ye ulaşacağı hesaplanıyor. Bu da Türkiye’nin toplam yıllık elektrik tüketiminin üçte birine tekabül ediyor” diye konuşuyor.
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